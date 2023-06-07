مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في المحافظات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأولى من الفجر خاصة عقب تطبيق التوقيت الصيفي حيث يرغب الملايين من المصلين في معرفة مواعيد الفروض الخمس لأداءها في أوقاتها والتي اعتمدتها رسميا وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في المحافظات

يستطيع المصليين ضبط مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في المحافظات، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي توضح فيه توقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

الفجر الساعة 4:08 فجرا.

الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

العصر الساعة 4:28 عصرا.

المغرب الساعة 7:53 مساء.

العشاء الساعة 9:25 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

الفجر الساعة 4:04 فجرا.

الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

العصر الساعة 4:29 عصرا.

المغرب الساعة 7:54 مساء.

العشاء الساعة 9:27 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

الفجر الساعة 4:11 فجرا.

الظهر الساعة 1:00 ظهرا.

العصر الساعة 4:38 عصرا.

المغرب الساعة 8:02 مساء.

العشاء الساعة 9:36 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف

الفجر الساعة 4:13 فجرا.

الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

العصر الساعة 4:26 عصرا.

المغرب الساعة 7:50 مساء.

العشاء الساعة 9:21 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة السويس

الفجر الساعة 4:08 فجرا.

الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

العصر الساعة 4:24 عصرا.

المغرب الساعة 7:49 مساء.

العشاء الساعة 9:20 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

الفجر الساعة 4:27 فجرا.

الظهر الساعة 12:48 ظهرا.

العصر الساعة 4:07 عصرا.

المغرب الساعة 7:34 مساء.

العشاء الساعة 8:58 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

الفجر الساعة 4:27 فجرا.

الظهر الساعة 12:48 ظهرا.

العصر الساعة 4:07 عصرا.

المغرب الساعة 7:34 مساء.

العشاء الساعة 8:58 مساء.

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