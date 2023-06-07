الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في المحافظات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأولى من الفجر خاصة عقب تطبيق التوقيت الصيفي حيث يرغب الملايين من المصلين في معرفة مواعيد الفروض الخمس لأداءها في أوقاتها والتي اعتمدتها رسميا وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها.


مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في المحافظات

يستطيع المصليين ضبط مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في المحافظات، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي توضح فيه توقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

الفجر الساعة 4:08 فجرا.
الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
العصر الساعة 4:28 عصرا.
المغرب الساعة 7:53 مساء.
العشاء الساعة 9:25 مساء.


مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

الفجر الساعة 4:04 فجرا.
الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
العصر الساعة 4:29 عصرا.
المغرب الساعة 7:54 مساء.
العشاء الساعة 9:27 مساء.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى محافظات مصر

حكم الدعاء بين الخطبتين وساعة الإجابة يوم الجمعة


مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

الفجر الساعة 4:11 فجرا.
الظهر الساعة 1:00 ظهرا.
العصر الساعة 4:38 عصرا.
المغرب الساعة 8:02 مساء.
العشاء الساعة 9:36 مساء.


مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف

الفجر الساعة 4:13 فجرا.
الظهر الساعة 12:53 ظهرا.
العصر الساعة 4:26 عصرا.
المغرب الساعة 7:50 مساء.
العشاء الساعة 9:21 مساء.


مواعيد الصلاة في محافظة السويس

الفجر الساعة 4:08 فجرا.
الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
العصر الساعة 4:24 عصرا.
المغرب الساعة 7:49 مساء.
العشاء الساعة 9:20 مساء.

txt

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى محافظات مصر

txt

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى محافظات مصر


مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

الفجر الساعة 4:27 فجرا.
الظهر الساعة 12:48 ظهرا.
العصر الساعة 4:07 عصرا.
المغرب الساعة 7:34 مساء.
العشاء الساعة 8:58 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

الفجر الساعة 4:27 فجرا.
الظهر الساعة 12:48 ظهرا.
العصر الساعة 4:07 عصرا.
المغرب الساعة 7:34 مساء.
العشاء الساعة 8:58 مساء.

 

اقرأ المزيد

موعد تنسيق التمريض 2023

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة الصلاة الفجر مواعيد الصلاة

الأكثر قراءة

حقيقة استغلال مدرسة للأعمال المنافية للأداب بمدينة العاشر من رمضان

مختار نوح لـ "الشاهد": طارق الزمر فُتن بالكثرة.. وهشام عشماوي أصابه غرور "التمكين"

مختار نوح لـ"الشاهد": خيرت الشاطر حساباته السياسية كانت ضائعة

مختار نوح لـ"الشاهد": كان يوجد مخطط من خلال اعتصام رابعة بأن يكون هناك مد شيوعى

الحماية المدنية تخمد حريق التهم عددا من المحال التجارية فى مطروح

توافق أممى بريطانى على 3 إجراءات بشأن الانتخابات الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"