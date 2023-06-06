الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 في حادث بالبدرشين

حادث
حادث

وقع حادث مروري اليوم الثلاثاء أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، حيث صدمت سيارة 3 أشخاص أثناء عبورهم الطريق.

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إجراء المعاينات اللازمة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، وإصابة 3 أشخاص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري الاستعلام عن حالة المصابين الثلاثة في الحادث، وتم التحفظ على المتسبب في الحادث.

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