الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل "منحة الولادة" للسيدات العاملات وطريقة الحصول عليها

منحة الولادة
منحة الولادة

قالت الإعلامية جاسمين طه، إن وزارة التضامن الاجتماعي، أتاحت لكل العاملات بالقطاعين العام والخاص "منحة للولادة" بحسب شروط محددة.

وأضافت جاسمين خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن الكثير من السيدات لا يعرفن الأوراق والإجراءات التي يجب تقديمها للحصول  على هذه المنحة، لافتة إلى أن وزارة التضان الاجتماعي تصرف أجر 3 أشهر منحة الولادة للسيدات العاملات، وعملية الصرف تكون للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت، أن منحة الولادة يتم صرفها 3 مرات فقط، خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعني 3 أطفال فقط. 

ومن جانبها أوضحت الإعلامية شيرين عفت، الأوراق المطلوبة للتقديم للمنحة، قائلة: "ومن خلال المنحة الذي يغطيها صندوق التأمينات الإجتماعية، يكون من حق السيدة العاملة أن تحصل على 75% من قيمة آخر أجر لها قبل الولادة، وذلك لمدة 3 أشهر، لافتة إلى أن الأوراق المطلوبة لصرف منحة الولادة، هو أولا التقدم بطلب منحة ولادة من جهة العمل الخاصة بها، ومن ثم بيانات السيدة، ومن ثم يتم تقديم الطلب لمكتب التأمينات الاجتماعية الذي يتبعها عملها، ومعه نسخة من شهادة ميلاد الطفل، ونسخة من إجازة الوضع معتمدة من جهة العمل".

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