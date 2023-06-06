أمين عام «أوابك»: مجموعة "أوبك+" تتبع نهجًا استباقيًا يعتمد على التقييم والمتابعة

قال المهندس جمال عيسى اللوغاني، أمين عام “أوابك”، إن مجموعة دول “أوبك+” تتخذ نهجًا استباقيًا يعتمد على التقييم والمتابعة المستمرة لمستجدات سوق النفط العالمية، واستعدادها التام لإجراء تعديلات فورية على مستويات الإنتاج بأشكال مختلفة، كلما تطلب الأمر اتخاذ مثل تلك الخطوات الاستباقية.

أمين عام «أوبك» : نهج مجموعة أوبك+ استباقي يعتمد على التقييم والمتابعة

وتابع «اللوغاني» في تصريحات صحفية، أن القرارات الأخيرة لمجموعة دول “أوبك+” لا تمثّل إلّا عاملًا واحدًا قد يؤثّر في أسعار النفط، وربما وصولها مجددًا إلى مستوى 100 دولار للبرميل بفضل استحواذها على حصة 40% من إنتاج الخام العالمي، ولكن هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ تأثيراتها في الحسبان على أسعار النفط.

واتفق “أوبك+” على تثبيت سياسة خفض الإنتاج دون تغيير في عام 2023، فضلًا عن تعديل شهر الأساس الذي تُحسَب من خلاله حصص النفط والامتثال في التحالف بدءًا من العام المقبل، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الأحد الماضي بعد عدّة جولات على مدار اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي بيان رسمي منفصل، أعلنت السعودية تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024 بالاتفاق مع تحالف أوبك+، ثم أعلنت خفض مليون برميل يوميًا ابتداءً من يوليو المقبل، ولمدة شهر قابل للتجديد، وفي بيان منفصل، أعلنت سلطنة عمان تمديد خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل نفط يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2024 وذلك من مستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في اجتماع أوبك+، كما أعلنت الإمارات والعراق والكويت وباقي دول (الخفض الطوعي في أبريل/نيسان)، تمديد الخفض حتى نهاية عام 2024.