"القاهرة الإخبارية": تجدد الاحتجاجات الشعبية فى فرنسا اعتراضا على قانون التقاعد

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن فرنسا تشهد اليوم مظاهرات واحتجاجات جديدة بالشوارع والميادين اعتراضًا على قانون التقاعد الفرنسي الجديد الذي يندد بخطط رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

قانون التقاعد الفرنسي الجديد

وأكد شقير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المحتمل والمتوقع نزول أكثر من 500 ألف متظاهر فرنسي اليوم بعدد من المدن والميادين الفرنسية المتفرقة للتعبير عن رفضهم لهذا القانون الجديد.

وأضاف في حديثه، أن الحكومة الفرنسية قامت بوضع 11 ألف جندي في الميادين الفرنسية التي بها احتجاجات لتأمين الأوضاع في تلك المناطق، مشيراً أن هناك تكثيف أمني في العاصمة.

احتجاجات شعب

أثار قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض الإصلاح بصلاحيات دستورية خاصة، ولذالك عبر الشعب الفرنسي عن غضبه من هذا القانون من خلال النزول للشوارع والميادين، ولكن تراجعت القضية من على أجندة وسائل الإعلام، وبالتالي أصبح من الصعب تجميع الحشد الفرنسي الذي كان ينزل إلى الميادين في بداية الأزمة.