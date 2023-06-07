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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

ينشر الدستور دعاء الفجر اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 ، حيث يلقى رواجا كبيرا عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأولى من الفجر من قبل الراغبين في إحياء الليل أو الراغبين في استقبال يوم جديد بالأدعية والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لنيل الخير في الدنيا والآخرة لمضاعفة ثواب.


دعاء الفجر اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

يبحث الكثيرين عن دعاء الفجر اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 وأذكار الصباح والمساء الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-


اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتغفر بها ذنوبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي و وتقضي بها ديني وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي و تبيض بها وجهي يوم إلقاك يارب العالمين.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

 

حسبي الله.. لا إله إلا هو .. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .. اللهم اجعلنا في هذا الفجر ممن سمعت دعاؤه فأجبته و فرجت كربه.. وقضيت حوائجه .. اللهم إني أتوسل إليك .. ونقسم بك عليك .. إلا تردنا خائبين .. اللهم استجب واجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.

اللهم أدخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة إلى نفوسنا .. والإبتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا .. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا احتسب .. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر أمري .. ووفقني يارب.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

 

اللهم أنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك .. اللهم إياك نعبد واياك نستعين .. وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك .. اللهم لا تبتلينا بعيب كرهناه في غيرنا .. لا تغير علينا حالا إلا لأحسنه .. واعنا على شكر نعمتك.. أنت خير الرازقين.

اللهم لا نظلم وأنت حسبنا.. ولن نضام وأنت ربنا .. اللهم أشرح صدورنا بطاعتك .. ويسر أمورنا برحمتك.. اللهم احفظنا ممن تخفيه المقادير.. وألطف بنا يا عزيز يا جبار.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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