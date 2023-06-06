" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

في الرابع من إبريل سنة 1960 صدر القانون رقم 124 بتنظيم الإدارة المحلية في مصر والذي بموجبه تبدل نظام البلديات وتحول إلى نظام المحافظات ، ليتولى السيد / صلاح دسوقي الشيشتاوى منصب محافظ القاهرة الذي أصبح فيما بعد سفيراً ثم رئيساً للنادي الاهلي وإستمر الشيشتاوى في منصب محافظ القاهرة لمدة خمس سنوات حتى 30 يوليو عام 1965 ، بعده تولى أحد ضباط ثورة يوليو وهو سعد زايد لمدة خمس سنوات اخرى ، والفرق بين سنوات تولى الشيشتاوى وسنوات سعد زايد هى محور الحديث الأن ، لأن مرحلة ما بعد 1965 وحتى عام 1970 هى مرحلة التحول الذي أصاب المجتمع بظهور أزمة الإسكان وما سمى بظام " خلو الرجل " في نظام تأجير المساكن وإختفاء ما قبله من ظاهرة " تبخير الشقق " من أجل تأجيرها .

وهنا نتوقف عند دور المحافظ سعد زايد الذي تولى عدة مناصب منها محافظاً لأسيوط ثم القاهرة ثم وزيراً للإسكان ولعب دوراً غاية في الأهمية لمواجهة ظاهرة "خلو الرجل" و بداية أزمة الاسكان في أعقاب نكسة يونيو 67 .

و خلو الرجل هو عبارة عن مبلغ مالي كان المالك يجبر المستأجر على دفعه مقابل تحرير عقد الايجار و لا يتم إثباته بأى و اوراق أو بعقد الايجار و كانت تجرمه جميع القوانين الاستثنائية بداية من ثورة يوليو حتى القانون136 لسنة1981 ،

و كان يحال المالك الى محكمة أمن الدولة طوارىْ لمحاكمته وتصل عقوبته بين السنة و الثلاث سنوات بالاضافة الى الزامه برد المبلغ "خلوالرجل" الى المستأجر و تغريمه بمثلى المبلغ لصالح صندوق الاسكان .

وينسب الى سعد زايد المقولة الشهيرة " اللى يلاقي شقة فاضية يكسر بابها ويسكن فيها " ، هكذا تعامل زايد بعنف مع مقاولي البناء المستغلين للأزمة حتى وصل الى حد التهديد المباشر بالاعتقال والحبس .

نفس الأمر فعله المحافظ وجيه أباظة أحد ضباط ثورة يوليو والذي تولى منصب محافظ القاهرة فترة قصيرة من ابريل 1970 وحتى يونيو 1971 ، سبق له تجرببتن ناجحتين في محافظتى البحيرة والغربية مازالتا اكثر تجارب المحافظين نجاحا ويتذكرها شعب المحافظتين إلى الان - سوف نحكي عنهما في وقتها - مع ملاحظة فارق التوقيت بين الستينات والسعينات .

سار أباظة على نفس منهج سلفه في مواجهة مافيا العقارات والإيجارات و " خلو الرجل " وعرف عنه أيضا حبه للفنون فكان إهتمامة كبيرا بالشكل الجمالي للقاهرة وخاصة انشاء الحدائق وتنظيم حفلات الفرق الموسيقية في الحدائق والمتنزهات مجاناً " .

وتعرضت القاهرة بعد إقرار قوانين الإنفتاح لأكبر موجة هجرة داخلية من الريف خاصة بعد تمركز تجارة الجملة بين مدينتى القاهرة و بورسعيد بأعتبارها منطقة التجارة الحرة الجديدة في هذا الوقت، وتمركز الأسواق التجارية في القاهرة كأسواق العتبة والازهر و وكالة البلح مما أدى الى زيادة الهجرة من الريف للقاهرة ومعها إنتشرت المناطق العشوائية وتمركزت في مناطقها المعروفة حاليا ومعها انتشرت ظاهرة سكان المقابر .

و خلال الإحتفال بمئوية مصر الجديدة اكدت إحدى الدراسات أن هذا الحي الراقي حافظ على طرازه المعماري المتميز و على خصوصيته مقاوماً للعشوائيات حتى عام 1979 ، حين بدأ زحف البوتيكات على منطقة روكسي و تحويل مداخل العمارات وأماكن الجراجات الى محلات تجارية .

وفي مرحلة جديدة عاشتها القاهرة بدأت في مارس 1983 بتولى منصب محافظ القاهرة الفريق يوسف صبري أبو طالب الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي خلفاً للمشير عبدالحليم ابوغزالة

وبشهادة الزميل الكاتب الصحفي الكبير حمدى حمادة الذي عمل كمحرر لشئون العاصمة فترة تولي الفريق يوسف صبري أبوطالب كتب يقول " كان المحافظ الجاد إبن سلاح المدفعيه وزميل المشير أبو غزاله وكان أقرب المقربين إليه بسلاح المدفعيه وكان المقاتل الجسور فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ ..

وتولى منصب المحافظ وكان محافظا مرموقاً للقاهره .. كان المحافظ المتابع والنشيط وفى عهده تم تحويل العشوائيات الى حدائق ومنها على سبيل المثال منطقه عرب المحمدى وكانت خلف مستشفى الدمرداش وهى حديقه غناء الآن .. ولأنه كان المتفحص المدقق كان يحرص على الجولات المفاجئه وتحديداً يوم "الإثنين" وكنا نرافقه كصحفيين ولا ندرى الى أى منطقه سيتوجه ويقرر وجهتها الفريق يوسف صبرى أبو طالب وحده .. ويتحرك الركب فى تمام العاشره صباحا ونحن بصحبته من زملاء المهنه الصحفيه كعبد الهادى تمام مندوب الأهرام وعبد العزيز زايد من الأخبار ومحمد رأفت من الجمهوريه وصلاح فضل من المساء وزملاء من جريده مايو وآخرين .. وكنا كتيبه صحفيه جاده تسجل وتكتب بل وتنتقد ! والفريق يوسف صبرى أبو طالب كان بالطبع يتصدر إجتماع المجلس الشعبى للمحافظه وكان يعقد مره كل شهر ويجلس بجواره رئيس المجلس الراحل عبد اللطيف بلطيه ووكيله علي الإمام .. كانت المناقشات تدور بين المنصه والأعضاء حيث الأسئله وطلبات الإحاطه والإستجوابات .. كان المجلس الشعبى كمجلس شعب مصر لدوائر القاهره .. وكان أعضاء مجلس الشعب لا يتخلفون عن الحضور .. بل كان الوزراء يحرصون على الحضور أيضا حتى اللواء زكى بدر وزير الداخليه والمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان وآخرون يحرصون على حضور إجتماعات المجلس المحلى للعاصمة فى هذا الزمن ، كان العمل بلا كلل أو ملل لأنه كانت هناك الجديه والرقابه بل والإستقامه فى العمل .. و لن أعدد إنجازات الفريق يوسف صبرى أبو طالب لمحافظه القاهره ويكفيه أنه كان يعمل فى صمت ..

ونستكمل سيرة محافظى القاهرة المقال القادم.