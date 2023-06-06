الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. نادى ميلان يعلن رحيل باولو مالدينى عن النادى

باولو مالديني
باولو مالديني

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، رحيل باولو مالديني عن منصبه كمدير تقني للنادي بأثر فوري.

وتولى مالديني منصب المدير التقني لـ ميلان صيف عام 2019، ليستمر في منصبه لمدة 4 أعوام.

ونشر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "يعلن نادي إيه سي ميلان أن باولو مالديني أنهى فترة عمله في النادي اعتبارًا من 5 يونيو 2023".

وأضاف: "نشكره على مساهمته على مر السنين ، مع عودة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الإيطالي في موسم 2021/22".

وأردف: "سيتم إسناد مسؤولياته إلى مجموعة عمل متكاملة ستعمل عن كثب مع مدرب الفريق الأول، وترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي".

ونجح مالديني في إتمام عدد من الصفقات الهامة لـ ميلان، وكان آخر إنجازاته تجديد عقد البرتغالي رفائيل لياو نجم الروسنيري.

ويُعد مالديني أحد أساطير ميلان على مر التاريخ، حيث لعب لصفوف الفريق منذ عام 1985 وحتى عام 2009.

ميلان باولو مالديني مالديني دوري ابطال اوروبا الدورى الايطالى

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