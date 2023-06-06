"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية الخميس والجمعة وتنصح بارتداء الكمامات

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، غدا الأربعاء، حتى يوم الجمعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن غدا الأربعاء يوجد منخفض خماسيني على مناطق في الصحراء الغربية، وأقصى غرب البلاد ولن تتقدم للمناطق الداخلية.

ولفت إلى أن المنخفض يؤدي إلى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة منها الوجه البحري، وتصل مساء للقاهرة الكبرى.

ويتقدم المنخفض الخماسيني، يوم الخميس نحو الداخل ويؤثر على مناطق تشمل الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والصحراء الغربية، الرمال والأتربة المثارة تؤدي لانخفاض الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية.

وأوضحت أن حدة الرمال العاصفة لن تكون مثل الأسبوع الماضي، لأن الأسبوع الماضي العاصفة كان لها شقان الأول شق الرياح والثاني شق السحب الركامية التي يصاحبها هواء هابط.

وأكدت أن نشاط الرياح والأتربة أقل حدة، لكنها تؤدي لانخفاض الرؤية، ومن الضروري ارتداء الكمامات، والقيادة بهدوء، تأجيل السفر في حالة عدم الضرورة.

وحذرت من تقلبات جوية يومي الخميس والجمعة مع بعض الأمطار، تهدأ من تأثير الرمال، على السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق سيناء وشمال الصعيد.