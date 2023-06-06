اتخاذ إجراء فوري ضد مطعم أسماك شهير بالإسكندرية للمغالاة في الأسعار

استجابة لشكوى مواطن..

اتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إجراء عاجل تجاه منشأة، عقب استقبال الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، شكوى مقدمة من أحد المواطنين ضد مطعم أسماك شهير بمنطقة بحرى بنطاق حي الجمرك، وتضمنت الشكوى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وبعد فحص الفاتورة الخاصة بالمطعم تبين مخالفة أسعار المنشأة عن قائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، وعلى الفور تم التواصل مع الشاكى ومقابلته فى المنشأة ومواجهة صاحب المنشأة بالمخالفة، وتم رد المبالغ المحصلة دون وجه حق، بالإضافة إلى ترك إخطار لصاحب المنشأة للحضور للإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ووجه المواطن صاحب الشكوى عقب الاستجابة الفورية له، الشكر للإدارة، مؤكدًا أنه قام باسترداد حقه عقب التواصل مع الإدارة ومواجهة صاحب المنشأة، قائلًا: تم استرداد حقي كاملًا بمساعدة الإدارة المحترمة وكل الشكر والتقدير للاهتمام الفوري.

وكانت قد استجابت سياحة ومصايف الإسكندرية قبل يومين، لشكوى مواطنة بتعامل سيء من العاملين بشاطئ سيدي بشر، والذي تم رصدها من قبل فريق الإعلام والعلاقات العامة وتتضمن شكوى إحدى المواطنات على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تشكو فيها من سوء معاملة عمال شاطئ سيدى بشر وفرض الإكراميات على الرواد وعلى الفور تم التواصل مع الشاكية من رئيس الإدارة والتحقق من الشكوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجر الشاطئ وفرض غرامة على المستأجر.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق على استعدادها الكامل لاستقبال استفسارات وشكاوى المتابعين علي صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وكذلك موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg

وتطبيق الإدارة على Google play وكذلك app store

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D9%81-catr/id1512793000

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.catr

وأرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

01289252668

01270647490



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