الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

“جنايات الإسكندرية” تحيل أوراق عامل قتل طليقته وأصاب شقيقتها للمفتي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإحالة أوراق عامل قتل طليقته وأصاب شقيقتها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم ابو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم

يذكر أنه في عام 2022 كان قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن في الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها " طليقته بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها وإصابة شقيقتها في منطقة المنتزه.

تم تشكيل فريق بحث لكشف الحادث وملابساته، وقد توصلت التحريات أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات زوجية سابقة، وأضافت التحريات أن المجني عليها قامت بالانتقال والإقامة مع شقيقتها .

وعلى إثر ذلك توجه المتهم إلى طليقته وبحوزته سكين وقصد مسكنهما، وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهمافقام المتهم بطعن طليقته ثم أصاب شقيقتها.

وتم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى النيابة التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.

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