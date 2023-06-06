بسبب الذكاء الاصطناعي.. إضراب ممثلي وصناع السينما في هوليوود

صوّت أعضاء نقابة الممثلين في هوليوود التي تمثل ممثلي الأفلام والتلفزيون بأغلبية ساحقة للسماح بالإضراب إذا لم يتوصلوا إلى صفقة مع استوديوهات شركات الترفيه الكبرى بحلول 30 يونيو، حيث يبدأ الاتحاد والاستوديوهات المفاوضات يوم الأربعاء.

كان كتاب هوليوود والتلفزيون بدأوا إضرابهم خلال الشهر الماضي والآن أشار الممثلون إلى أنهم على استعداد للانضمام إلى صفوف الاعتصام في معركتهم الخاصة.

وقال المشاركون في الإضراب "مع دخولنا فيما قد يكون أحد أكثر المفاوضات ذات الأهمية في تاريخ الاتحاد، فإن التضخم والمخلفات المتضائلة بسبب التدفق والذكاء الاصطناعي التوليدي كلها تهدد قدرة الجهات الفاعلة على كسب لقمة العيش إذا لم يتم تكييف عقودنا لتعكس الحقائق الجديدة ، بحسب قناة cbs الأمريكية.

تابع بيان الممثلين"إذن الإضراب هذا يعني أننا ندخل في مفاوضاتنا من موقع قوة حتى نتمكن من تقديم الصفقة التي يريدها أعضاؤنا ويستحقونها".

ومن بين طلبات المعتصمين رغبة كتاب السيناريو منع الذكاء الاصطناعي من تولي وظائفهم، بينما تريد استوديوهات هوليوود أن ترى ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا.

ومع إضراب كتاب التلفزيون والسينما عن العمل لمدة شهر ، قد تؤدي احتمالات انسحاب ممثلي هوليوود من أعمالهم، إلى إغلاق تام على مستوى الصناعة ينهي معظم عقود الإنتاج.