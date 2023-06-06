بعد انهيار سد كاخوفكا.. أوكرانيون يتهمون روسيا بالتعمد لإغراق بلادهم

هاجم أوكرانيون روسيا، الثلاثاء معربين عن مخاوفهم بشأن مستقبل بلادهم حيث وصلت مياه النهر من سد كاخوفكا المخترق إلى منازلهم في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وقالت إيرينا (52 عامًا) وهى تبكي:"نحن الآن بدون كهرباء ولا غاز ولا مياه (جارية) غمرت المياه بقع الخضروات لدينا"، بحسب فرانس برس.

أضافت وهى تقف مع الجيران بجانب نهر دنيبرو المتضخم الذي يتدفق عبر خيرسون "المياه تصل إلى منازلنا ونحن مجبرون على الإخلاء".

مثل السكان المحليين الآخرين، ألقت باللوم على القوات الروسية في الكارثة حيث تدفقت مياه نهر دنيبرو بعد تضرر سد كاخوفكا، مما أدى إلى سرعة التدفق ، ونتج عنه إغراق المنطقة المحيطة.

وعانى سكان خيرسون بشكل كبير من الحرب عندما احتلت القوات الروسية المدينة من مارس إلى نوفمبر من العام الماضي وتعرضت المدينة منذ ذلك الحين لقصف عنيف.

ونددت امرأة اوكرانية أخرى تدعى سفيتلانا، وهى ممرضة (56 عامًا)، بالفيضان ووصفته بأنه عمل "مشين" من قبل الروس حيث كانت تقف بالقرب من مياه النهر، قائلة إنها شعرت بمزيد من الكراهية ومزيد من الغضب مما حدث.

وقف السكان المحليون يحدقون في المياه البنية من جسر طريق بني مرتفعًا بما يكفي للسماح لسفن الشحن بالمرور تحته، حيث كانت المياه تتدفق بالفعل حول المستودعات على الضفة.