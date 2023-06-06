الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الموسيقات العسكرية تشارك في فعاليات المهرجان الدولي للطبول

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شاركت عناصر من إدارة الموسيقات العسكرية فى المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة الذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالى بالقاهرة التاريخية تحت رعاية وزارة الثقافة وذلك فى إطار تعزيز القيم الإنسانية وإثراء روح الإبداع الفنى والتقارب بين الشعوب.

خلال المهرجان الذى أُقيم تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" تم تقديم عدد من العروض والمقتطفات الإبداعية التى تمثل التراث الثقافى والوطنى وتمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف الدول والتى حظيت بتفاعل جماهيرى كبير.

يأتى ذلك امتدادًا للمشاركة المتميزة لعناصر الموسيقات العسكرية فى العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التى تعكس الصورة الحضارية لأمتنا المصرية.

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