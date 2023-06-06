المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاءً مع عدد من شيوخ وعواقل مطروح

نظّمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءً مع عدد من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة فى التواصل ودعم المجتمع المدني.

تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة والمواطنين لدعم جهود الأمن والتنمية فى نطاق المسئولية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم فى جميع القطاعات.

خلال اللقاء، نقل اللواء محمد عزالدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة واعتزازها بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وأبناء المنطقة الغربية وجهودهم الداعمة لرجال القوات المسلحة فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية ركائز الأمن القومى على الاتجاه الإستراتيجى الغربى.

فى إطار المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى تقديم الدعم لأبناء المحافظات الحدودية نظمت المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعى لعدد 200 شاب وفتاة من أبناء مطروح، تم خلاله تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم.

حضر الفعاليات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح وعدد من مسؤولى الأجهزه التنفيذية والشعبية والرموز الدينية بالمحافظة.