الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: استراتيجية حكومية لتعظيم الاستفادة من صادرات الغاز الطبيعي

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التصدير، بالإضافة لتشغيل محطات الإسالة التي توقفت في أعقاب ثروة 25 يناير، واستطعنا إنهاء جميع المشاكل الخاصة بها.

وزير البترول: خطط الوزارة « ماشية » لتعظيم الاستفادة من تصدر الغاز الطبيعي

وتابع «الملا» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن استراتيجية الدولة الحالية تستهدف تعظيم الاستفادة من صادرات الغاز للدول الأوروبية، بالإضافة لتعظيم أصول الدولة في قطاع الغاز الطبيعي. 

فيما شهد قطاع البترول المصري خلال الـ9 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتائج أعمال شهد لها الجميع وانعكست على الاقتصاد القومي وكذلك اقتصاد القطاع وكياناته جا من بينها .

  1. نقلة نوعية اتسمت بالتكامل والإدارة الكفؤ واستشراف آفاق جديدة للمستقبل
  2. تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى
  3. زيادة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية لـ خفض الدعم الموجه للبوتاجاز
  4. زيادة محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
  5. زيادة عدد الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر لـ14 مليون وحدة سكنية
  6. توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 مليون وحدة سكنية خلال السنوات  التسع
  7. بلغ إجمالي الوفر في استهلاك البوتاجاز نتيجة وجود أكثر من 14 مليون وحدة سكنية  تستفيد بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية نحو 253 مليون أسطوانة والدعم الموجه لها في الموازنة العامة للدولة .
  8. تنفيذ خطوط وشبكات الغاز لنحو 926 قرية حتى الآن
  9. إقامة شبكات الغاز الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 234 قرية
  10. 203 قرية جار تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها
  11. وبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة  على مستوى الجمهورية ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة وإحلاله محل السولار  حوالى 3700 مخبز .
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