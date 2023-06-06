وزير البترول: استراتيجية حكومية لتعظيم الاستفادة من صادرات الغاز الطبيعي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التصدير، بالإضافة لتشغيل محطات الإسالة التي توقفت في أعقاب ثروة 25 يناير، واستطعنا إنهاء جميع المشاكل الخاصة بها.

وزير البترول: خطط الوزارة « ماشية » لتعظيم الاستفادة من تصدر الغاز الطبيعي

وتابع «الملا» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن استراتيجية الدولة الحالية تستهدف تعظيم الاستفادة من صادرات الغاز للدول الأوروبية، بالإضافة لتعظيم أصول الدولة في قطاع الغاز الطبيعي.

فيما شهد قطاع البترول المصري خلال الـ9 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتائج أعمال شهد لها الجميع وانعكست على الاقتصاد القومي وكذلك اقتصاد القطاع وكياناته جا من بينها .