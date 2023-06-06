فريق "سويت ساوند" يلتقى جمهوره على المسرح المكشوف بالأوبرا.. الجمعة

تستعد فرقة "سويت ساوند"، لإحياء حفلا موسيقيا ضخما، بقيادة المايسترو وعازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يونيو الجارى، وذلك على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل سويت ساوند بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويجهز الدكتور منير نصر الدين، برفقة الفرقة لتقديم برنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، ويتضمن مختارات من الأغاني القديمة والحديثة (عالمية وعربية) منها: مقطوعات موسيقية وأغاني لمشاهير الغناء مثل فرانك سيناترا، ستيفي واندر، الفيس بريسلي، ويتني هيوستن ، دونا سمر، جلوريا جاينور، ايديث بياف، ميراي ماتيو، بالإضافة الي باقة من أعمال داليدا، فريد الأطرش، والشاب خالد.

وتضم فرقة سويت ساوند كلا من عمر الطودى، علاء فراج، أسامة سعيد، محسن دقلة، ومدحت دقلة، ومن المقرر أن تحل المطربة تانيا اسكندر ضيف شرف الحفل وتقدم باقة من الاغنيات على معزوفات الفرقة.

أسعار التذاكر وشروط حضور الحفل

وطرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل بفئة واحدة قدرها 160 جنيها للتذكرة، كما وضعت إدارة الأوبرا عدة شروط وهي :

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ غير مسموح بتحريك المقاعد من ساحة المسرح.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من عمر 7 سنوات.

ـ ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

ـ ممنوع التصوير

فرقة «سويت ساوند» أسسها عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا المختلفة، أما الدكتور منير نصر الدين فهو حاصل على درجة الدكتوراة من كونسرفتوار تشايكوفسكي عام 1980، وقاد أوركسترا كونسرفتوار القاهرة فى العديد من الجولات الفنية بمختلف بلدان العالم.