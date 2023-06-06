الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي بالمعادي

جريدة الدستور

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بمنطقة المعادى بالاشتراك مع القس أسامة فتحى راعى الكنيسة.

أشار رئيس الأساقفة بعد رشم المؤمنين بالزيت خلال القداس هو علامة على حلول الروح القدس مثلما حدث يوم أحد الخمسين بعد قيامة المسيح.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: موضوع أساسى في الكتاب المقدس من العهد القديم للجديد أن يكون المسيح في الوسط والمركز مثلما حدث مع إبراهيم ويعقوب وموسى والمجوس والرعاة حتى وهو مصلوب كان وسط اللصين يعظهم، مضيفًا: إذ يقول المسيح إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى هناك أكون فى وسطهم، فمن التكوين للرؤيا الله كان وسط شعبه.

أضاف رئيس الأساقفة: المسيح هو محور الحياة إذ يعطينا سلام  داخلى يملأ حياتنا وحينها ندرك إننا لا نقدر على كل شئ بطاقتنا وإنما بيد الله، فإذا كنا نحمل أعباء الحياة على أكتافنا وجب أيضا الاتكال على الله لأنه يسندنا ويرعانا فى الطريق.

وأكد رئيس الأساقفة: الكنيسة تحتاج لأشخاص يتحدثون عن المسيح و نافعين للخدمة من خلال العبادة الحقة في التسبيح والصلاة والوعظ، مختتما: بمعونة الروح القدس ووجود المسيح وسطنا نصبح قادرين على الخدمة والعطاء والبذل.

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