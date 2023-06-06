​تراجع أسعار البترول مع نهاية التعاملات.. وخام برنت يسجل 76.33 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار البترول في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها فى اليوم السابق، متأثرًة بالمخاوف من الأوضاع الاقتصادية العالمية ومخاوف الإمدادات التى أثيرت عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر خفض للإنتاج منذ سنوات.

​تراجع أسعار البترول خام برنت يسجل 76.33 دولار في التعاملات

وكشف بيان لوزارة البترول، عن تسجيل خام برنت 76.33دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 71.72 دولار، وسجل خام أوبك 72.79 دولار .

من جانبه، وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تعليمات هامة لزيادة الإنتاج والاحتياطي البترولي، جاء من أهمها.

تكثيف جهود استثمار الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والاحتياطى البترولى أن التواجد فى مواقع العمل والإنتاج يوفر لقيادات الشركات متابعة لحظية وقدرة أكبر على وضع الحلول لأى تحديات قد تطرأ و أن استراتيجية عمل الوزارة تدرك أنه ليس هناك رفاهية فيما يخص توفير كل ما من شأنه زيادة الإنتاج وانفتاحها على الابتكار والأفكار القابلة للتطبيق وضع خطط عمل وبرامج طموحة تحقق الهدف الرئيسى للاستراتيجية المتمثل فى زيادة الإنتاج ترشيد النفقات والاستفادة من كافة الأصول والإمكانيات المتاحة بمواقع الإنتاج البترولى زيادة التكامل داخل المناطق البترولية والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بها

أهداف وزارة البترول