"نقل النواب" يشيد يتطوير ميناء شرم الشيخ وإنشاء المنصة البحرية لليخوت

اطلع وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، في ميناء شرم الشيخ، علي تشغيل القزق البحري وهو وحده رفع اليخوت من المياه الي الرصيف والعكس لإجراء عمليات الصيانه والتجديد، وما حققته عمليات التشغيل من إيرادات ساهمت في تعظيم إيرادات الميناء ووفرت خدمة جيدة لأصحاب اليخوت العامله في المنطقة.

وأشاد وفد البرلمان، بإسناد عمليات التشغيل لشركة خاصة وعدم اقحام إدارة الميناء في عملية تشغيل وإدارة القزق.



وأكد وفد لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة وسرعة دراسة فكرة تطوير عمل القزق من صيانة فقط إلى بناء يخوت صغيرة بالإضافة إلي الصيانة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة المساحة المقام عليها القزق لاستيعاب لتطوير نشاطه وطلبت من إدارة الميناء إعداد ملف يتضمن دراسة توسعة نشاط القزق ومتطلبات تلك التوسعة التي قد تتطلب التنسيق بين وزارة النقل ووزارة المالية لإخراج جزء من المنطقة الجمركية وادخاله ضمن المساحة المطلوبة لتطوير نشاط القزق، مع الحفاظ علي ارصفة الميناء وضمان أفضل أداء له وذلك حتي يمكن للجنة دعم هذا الملف مع الوزارتين.

ومن جانبه، قال محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه بفضل توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بسياحة اليخوت، وتحويل مصر لمنطقة لوجيستية وإنشاء المنصة البحرية لليخوت تم زيارة عدد من اليخوت المترددة علي "ميناء شرم الشيخ" بفضل المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تراكي اليخوت علي الأرصفة ودفع الفاتورة إلكترونيا والتي حولت خسائر الميناءالي ارباح.

كما أشادت اللجنة بحجم التطوير الهائل الذي ظهر علي جميع منشآت ميناء شرم الشيخ، ومبانية.

وحرصت اللجنة خلال لقاءها برئيس هيئة موانيء البحر الأحمر ومسؤلي ميناء شرم الشيخ علي طرح وتطوير فكرة استخدام ميناء شرم الشيخ ليكون قبله سياحية جاذبة للاشقاء العرب في الدول المقابله للميناء من خلال تسير خطوط ملاحية بين ميناء شرم الشيخ والدول المقابله.