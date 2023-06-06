الإمارات ومصر تعززان تعاونهما فى تطوير أكبر مشروع لطاقة الرياح بإفريقيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وائتلاف شركائها "انفنيتي باور"أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق "منصة استثمارية للبنية التحتية المستدامة،عن توقيع اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط في جهورية مصر العربية بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت في القاهرة، كل من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، وحسن وعمرو علام الرئيسان التنفيذيان لشركة حسن علام القابضة.

وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر، المتمثل في ضمان أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035.

يأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، وستوفر محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط على مصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.