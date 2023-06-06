طبيب يوضح لـ"الدستور" سبب وأعراض الإصابة بهشاشة العظام

يبحث الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة عبر جوجل عن السبب والأعراض التي توضح الإصابة الشخص بهشاشة في العظام، خاصة أن الكثير من كبار السن يبحثون عن سبب الإصابة التي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية:

شرح الدكتور محمد السيد، مدرس جراحة العظام والمفاصل الصناعية كلية الطب جامعة عين شمس، عن أسباب حدوث هشاشة العظام التي تحدث للأطفال والكبار والتي قد تسبب عجز في الحركة.



وأوضح في تصريحات لـ الدستور أعراض عندما تجدها لديك يجب التوجه إلى الطبيب فورا، وهي ألم الظهر، وانحناء الجسم بشكل ملفت للنظر ومبالغ فيه، بجانب سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع، وانقطاع الطمث المبكر، مؤكدا أن هذه الأعراض تؤكد أصابة الشخص بهشاشة في العظام.

ولفت إلى أنه هناك عدد من العوامل الوراثية التي تتحكم في ذروة كتلة العظام إلى حد ما، كما يوجد عوامل التي تَزيد من احتمالية إصابة الشخص بهشاشة العظام وهي التقدم في العمر، خاصة الوصول إلى سن اليأس، والحالات الطبية والعلاجات، بجانب التاريخ العائلي، خاصةً إن كان هناك إصابة لأحد الوالدين أو الإخوة أو الأخوات بهشاشة العظام يعرض الشخص أو أفراد العائلة لقدر أكبر من الخطورة في الإصابة بهشاشة العظام، بجانب حجم هيكل الجسم.



مشكلات الغدة الدرقية



وفي ذات السياق، أوضح الدكتور الدكتور محمد السيد، أنه من ضمن أسباب الإصابة بهشاشة العظام هو فرط هرمون الغدة الدرقية، ونقص في الكالسيوم، واضطراب الشهية، والإفراط في تناول الكحوليات.