الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في العيد العاشر لذكراه.. سطور من حياة القمص أنطونيوس وهبة

القمص انطونيوس وهبه
القمص انطونيوس وهبه

تحيي كنيسة القديس مارجرجس للأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، الثلاثاء، ذكرى مرور 10 أعوام على رحيل القمص أنطونيوس وهبة راعي الكنيسة.

قالت الكنيسة عن القمص الراحل في بيان اليوم إن القمص أنطونيوس وهبة كان شخصية فريدة قلما يجود الزمن بها.

أضافت الكنيسة أن المتنيح كان معلمًا ارثوذكسيًا باستقامة حقيقية في الفكر، مفصلاً لكلمة الحق باستقامة، فكانت تعاليمه نقية مستقاة من الحق الانجيلي ونابعة من فهم حقيقي لفكر الآباء، كما أنه كان محبوبَا من الجميع فالكبير والصغير كانوا يصغون إليه ملتمسين معرفة ورأى ومشورة. 

وتتابع الكنيسة في بيانها كان فارزا لكل فكر و تعليم، يميز بين الجيد و ما هو دون بسلاسة، واعظا عميقا و مقدما تعليم عصريا من روح الآباء.

وتستطرد الكنيسة أن القمص في خدمته كان قائدا ناجحا بأبوة حازمة فاسحا المجال لاولاده بحب حقيقي بدون غيرة ارضية ليقودوا من بعده في شتي مجالات و احتياجات الخدمة، كما أنه أيضًا كان موسوعي و قارئ نهم و مطلع و مواكب لكل ما هو جديد مع حكمة الافراز.

خدم كنيسته وايبارشيته في ازمنة صعبة وسط تحديات كثيرة لكن بخطوات ثابتة بثقة وايمان في عناية الله لشعبه ورعيته.

تعددت مجالات معرفته فخدم في كل حقل؛ التدبير الكنسي والمالي، التربية الكنسية، اجتماعات الشباب و الخدام ، تدبير المكرسات، الاحوال الشخصية، و الكلية الاكليريكية والكثير من نواحي الخدمة. 
فرح و سر قبل نياحته ان يرى ابنائه و ابناء ابنائه كهنة و خدام في كنيسة الله واثمرت خدمته امام عينيه. 

وتختتم الكنيسة قائلة: في تذكار انتقاله نحن مدينون له بالشكر على تعب محبته وخدمته و على تعاليمه و ارشاداته التدبيرية في عمل الخدمة حتى انه لا يمر يوم دون ان يقال " ابونا انطونيوس قال كذا او فعل كذا "

التربية الكنسية القديس مارجرجس القمص انطونيوس الكلية الكلية الإكليريكية الكلية الإكليريكي اليوم الثلاثاء 6 انطونيوس ببورسعيد بورسعيد اليوم

الأكثر قراءة

فى منتصف التعاملات… تراجع أسعار الذهب بالأسواق وعيار 21 يسجل 2360 جنيهًا

مصر والإمارات تعززان تعاونهما فى تطوير أكبر مشروع لطاقة الرياح بإفريقيا

نشوب حريق فى محل تجارى بالهرم

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة بإنهاء غلق شركة رحلات بسوهاج

"خلطة أوسوريو".. كيف أعاد الكولومبى دوافع لاعبى الزمالك بعد الكبوة؟

أزمة نسب.. هاري يحرج العائلة المالكة بكشف تفاصيل "والده البيولوجي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟