الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نجلاء البيومي: المشاركة فى قمة "الكوميسا" تأكيد لحرص مصر على توطيد العلاقات الإفريقية

الدكتورة نجلاء البيومي
الدكتورة نجلاء البيومي

أكدت الاعلامية الدكتورة نجلاء البيومي، أمين العلاقات العامة بحزب الشعب الجمهورى بأمانة الجيزة، أن مشاركة مصر في القمة الـ22 للتجمع الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، والمقرر عقدها في العاصمة الزامبية (لوساكا) بمشاركة 21 دولة أعضاء في التجمع، دليل على حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية.

وأشارت “البيومي” خلال تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي  حريص على إعادة مكانة مصر وسط القارة الأفريقية لأنها السوق الأقرب للمنتجات المصرية والاستفادة  من المميزات الاقتصادية التي  تمنحها  دول التجمع، موضحة أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم وشهدت العلاقات المصرية الإفريقية تطوراً كبيرا على كافة المستويات.

وأضافت الدكتورة نجلاء البيومي، أن الرئيس السيسي تحدث خلال قمة الكوميسا العام الماضي، على خطة لتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، لتحقيق مواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، مؤكدة أن هذه الخطة هي بمثابة خارطة الطريق لما ستقدمه مصر خلال فترة رئاستها للكوميسا.

وشددت أمين العلاقات العامة بحزب الشعب الجمهورى بأمانة الجيزة، على ضرورة التكاتف بين الدول الأفريقية فى ظل الظروف والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، خاصتاً وأن قارة أفريقيا تحتوي على الكثير من الثروات التي تجعلها تستطيع الخروج من هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن "كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي. ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

التكامل الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الزامبية لوساكا حزب الشعب الجمهوري شرق وجنوب أفريقيا مصر والكونغو

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