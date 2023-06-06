الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أمريكى: إدارة بايدن "قلقة للغاية" جراء تفجير سد بأوكرانيا

بايدن
بايدن

أعلن مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “قلقة للغاية” تجاه تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا وتدرس تداعيات الهجوم، وفق وسائل إعلام محلية. 

في وقت سابق، انهار جدار أحد السدود الرئيسية في جنوب أوكرانيا، الثلاثاء، ما تسبب في حدوث فيضانات، ويعرض للخطر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا ويهدد إمدادات مياه الشرب، حيث سارع طرفا الحرب لإجلاء السكان وألقى كل منهما باللوم على الآخر في الدمار.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير سد كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر في منطقة تسيطر عليها موسكو، بينما ألقى مسئولون روس باللوم في القصف الأوكراني على المنطقة المتنازع عليها. لم يكن من الممكن التحقق من المطالبات.

وأضاف كسر السد بعدًا جديدًا مذهلاً للحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت الآن شهرها السادس عشر، وسرعان ما أصبحت العواقب البيئية والاجتماعية البعيدة المدى للكارثة واضحة، حيث غمرت المنازل والشوارع والشركات في اتجاه مجرى النهر وبدأت فرق الطوارئ عمليات الإجلاء؛ تسابق المسئولون لفحص أنظمة التبريد في محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا؛ وأعربت السلطات عن قلقها بشأن إمدادات مياه الشرب إلى الجنوب في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

جوبايدن الرئيس الامريكي تداعيات تفجير سد كاخوفكا أوكرانيا

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