رئيس "شعبة المستوردين" يشيد بجهود توفير الطاقة والتعامل مع ملف العشوائيات

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين، بتوفير جميع أنواع الطاقة وتصدير الزيادة بعد أن كان النقص أزمة تنذر بكارثة مشيرا إلي الجهود الكبيرة لمواجهة ظاهرة العشوائيات ونقل المواطنين في مساكن تعبر عن حق الأنسان في السكن وتبني مشروع أستراتيجي للطرق والكباري والأنفاق علي نطاق الجمهريه بالكامل و أصبح مثار حديث العالم.

وأشار "قناوي" في تصريحات له، إلى تحديث السكك الحديد قضبان وجرارات و عربات و أصبحت تليق بتاريخ هذا البلد العظيم، مُشيرًا إلى تبني حملات صحية كان من نتائجها مصر خاليه من مرضي فيروس سي والقضاء علي الكثير من قوائم الانتظار.

وشدد “قناوي” علي أهمية البدء في التخلص من صندوق النقد الدولي بالبدء في سداد مديونياته مع وضع حد لتدخلاته إطلاعه علي كافة شرايين الاقتصاد وإصداره لتقارير دورية عن الاقتصاد المصري وتوجيهه للمستثمرين واعتماد سياسات إنتاجيه بديلاً لسياسة الأدخار وخفض أسعار الفائدة تدريجياً لانخفاض تكاليف التمويل وتعديل الإتفاقيات التجاريه الدوليه التي كانت تميل لتشجيع الاستيراد والتوسع في زراعة جميع الاحتياجات السلعية مهما كانت تكاليفها وعدم اعتماد معادلة الفرصة البديلة ولذلك علي الشعب المصري أن يلتحم مع الحكومه مع القيادة السياسية للعبور الكامل نحو جمهورية جديدة ينعم فيها الجميع بالأمن والآمان والإنتاج والتشغيل والدخل العادل والقدره علي العيش الكريم لجموع المواطنين.