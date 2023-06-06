وزير الدفاع الروسى: أوكرانيا تشن هجمات على مواقع مختلفة بالخطوط الأمامية منذ 3 أيام

قال وزير الدفاع الروسي سيريجي شويجو، الثلاثاء، إن أوكرانيا تشن هجمات على مواقع مختلفة بالخطوط الأمامية منذ 3 أيام.

وأضاف في بيان الثلاثاء: الجيش الأوكراني حاول التقدم أمس في 7 محاور قتالية، وتم التصدي له، مشيرا إلى أن مقتل 71 جنديا روسيا خلال التصدي لهجمات أوكرانية في اليومين الماضيين.

وتابع وزير الدفاع الروسي، أن 15 دبابة و9 مدرعات روسية دُمرت خلال التصدي لهجمات أوكرانية.

وشدد وزير الدفاع على أن أوكرانيا فجّرت سد كاخوفكا في عمل إرهابي، حيث بدات أوكرانيا بناء دفاعات في الضفة اليمني لنهر دنيبرو. ⁧‫

القوات المسلحة الأوكرانية

في السياق، قالت القوات المسلحة الأوكرانية، إن شاحنات محملة بالجنود الروس يتم علاجهم بينما كثفت القوات الأوكرانية هجومها على الخطوط الأمامية.

ووفقا لآخر تحديث للوضع من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم نقل 20 شاحنة تحمل جرحى من القوات الروسية إلى مبنى مدرسة تحول إلى مستشفى ميداني في منطقة سواتيف بمنطقة لوهانسك المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني "من المعروف أيضًا أن حوالي 200 شخص يخضعون بالفعل للعلاج في المنشأة المحددة".

حتى الآن، دمرت أوكرانيا 3860 دبابة، و 7543 APVs، و3603 أنظمة مدفعية و590 MLRS، و351 نظامًا حربيًا مضادًا للطائرات، و 3212 طائرة بدون طيار مقاتلة، و 1171 صاروخ كروز روسي منذ فبراير 2022.

وشنت القوات الأوكرانية أيضا هجمات على مواقع للقوات الروسية ومنشآت عسكرية اليوم الثلاثاء.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية 18 غارة على تركز القوة البشرية لروسيا وضربتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

كما دمر الجيش الأوكراني طائرة استطلاع روسية بدون طيار، ونقطتي تحكم، و10 قوى بشرية، وتجمعات أسلحة ومعدات عسكرية، ومستودع ذخيرة، ونظام صواريخ مضاد للطائرات وثلاث وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار.