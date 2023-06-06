الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في وداعية إنييستا.. برشلونة يهزم فيسيل كوبي الياباني

إنييستا ضد برشلونة
إنييستا ضد برشلونة

فاز برشلونة الإسباني على فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعت الفريقين على الملعب الوطني الجديد بالعاصمة اليابانية طوكيو.

افتتح الإيفواري فرانك كيسي التسجيل لـ برشلونة بهدف أول في الدقيقة 16 من متابعة لتمريرة بابلو توري.

وأحرز المدافع الإسباني إيريك جارسيا الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 19 من متابعة لتمريرة توري، ليؤكد انتصار فريقه.

وتم استبدال الإسباني أندرياس إنييستا أسطورة نادي برشلونة السابق، ولاعب فيسل كوبي في الدقيقة 80، وسط تصفيق الحاضرين، حيث يخوض آخر مباراة له بقميص الفريق الياباني.

يُذكر أن فريق برشلونة تُوج بطلًا لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022-2023، للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

برشلونة فيسيل كوبي فرانك كيسي إيريك جارسيا أندرياس إنييستا إنييستا

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