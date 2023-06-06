"الغد": ملفا الصناعة والاستثمار شهدا نقلة غير مسبوقة خلال حكم الرئيس

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن القيادة السياسية منذ ٩ سنوات وهي جادة في رسم كافة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطوير وإصلاح كافة الملفات التي أوشكت على الانهيار خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الرئيس أنقذ البلاد من فترة كانت من أشد الفترات التي عاشتها الدولة المصرية في ظلام دامس بسبب هؤلاء الإرهابيين الذين عزموا على القضاء على كافة مفاصل الدولة.

وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن إنجازات الرئيس السيسي ملفي الصناعة والزراعة، والسير على مبدأ تحقيق الاكتفاء الذاتي والاجتهاد من أجل عدم الوقوع تحت رحمة الظروف العالمية، إيمانا بأن المجتمعات القوية هي من تأكل مما تزرع وتحصد.

وأكد أن ملف الصناعة في مصر شهد تطورا كبيرا، خاصة مع الاتجاه نحو تعديل قوانين الاستثمار التي جعلت المستثمرين يشعرون بأنهم في بيئة آمنة متوافرة فيها كافة مقومات الاستثمار الجيدة.