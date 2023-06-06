الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "التنمية الصناعية" يُشارك في مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة SIA

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم

شارك المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نائبا عن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة SIA في دورته العاشرة والذي نظمته كل من منظمة التعاون الالمانية GIZ والبنك الدولى ومنظمة اليونيدو.

ويهدف هذا المؤتمر إلى خلق منصة  لتبادل الخبرات والمعرفة  بين الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات والتطوير المستقبلي لـلمناطق الصناعية المستدامة.

وأشار “عبدالكريم” الى اهمية المؤتمر والذي نفخر بان تحتضته مصر للمرة الثانية حيث يعد بمثابة منصة دولية لتبادل المعرفة حول التنمية الصناعية المستدامة للمناطق الصناعية واستعراض الخبرات من كافة انحاء العالم، مثمنا جهود كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، والبنك الدولي، ومنظمة اليونيدو في تنظيم هذا الحدث الكبير لما له من آثار عظيمة على التنمية الصناعية المصرية والاستثمار، ويعكس حرص كافة الجهات المشاركة على تضافر الجهودلتبني رؤية موحدة نحو الارتقاء بنظم وأساليب إدارة المناطق الصناعية وفق احدث التكنولوجيات والمعايير المعاصرة.

وتابع: “يرتكز مفهوم  المناطق الصناعية المستدامة SIA على نهج تنموى مستدام عبر تحسين الأداء التنظيمي للمناطق الصناعية، ويعد فرصة كبيرة لتبنى العديد من الآليات والتقنيات المعاصرة التي تهدف إلى إدارة المناطق الصناعية بشكل فعال مع تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بها”.

وأوضح أن ذلك يتزامن مع ما تنتهجه مصر حالياً من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والدولي في المناطق الصناعية، والسياسات التي تنتهجها  مصر  في إطار التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تبادل الخبرات ، ورفع التنافسية وتحقيق معدلات أعلى من المرونة الاقتصادية بالمنطقة بهدف رفع معدلات النمو الصناعي، وخلق فرص عمل ملائمة، وبناء قطاع خاص مزدهر.

وكشف عبد الكريم أن المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من الشراكات الحالية لوزارة التجارة والصناعة  وهيئة التنمية الصناعية مع شركائنا الدوليين جى آى زد، والبنك الدولي، واليونيدو، حيث يتم التعاون معهم أيضاً في هذه الفترة لإعداد الاستراتيجية الوطنيه للتنميه الصناعية وتعزيز التجارة والتى ياتى في مقدمة محاور تلك الاستراتيجية التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز  المناطق الصناعية لهذا الحول للمساهمة في الحلول للحد من تغير المناخ.

وأكد أن الحكومة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الملائم وتبني آليات وسياسات تواجه التحديات وتساعد في إبتكار فرص اقتصادية جديدة بما يحقق مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر الهام على ارض الواقع.

شارك في الجلسة الافتتاحية  يان نويثر الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والسيد  ألكسيس بيلو رئيس قسم التنمية الاقتصادية سفارة ألمانيا ، والسيد كريستيان سوزان مسؤول التنمية الصناعية "اليونيدو والنمسا"، إلفيرا كانيشاى رئيس مشروع شراكات العمل وترويج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر (GIZ مصر) .

اتجاهات أحمد سمير استراتيجية استراتيجي استثمار

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