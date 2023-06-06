تقرير مغربى: شكوك حول لحاق نجم الوداد بمواجهة الأهلى بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض زهير المترجي نجم فريق الوداد للإصابة قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقالت صحيفة “المنتخب” المغربية اليوم، إن زهير المترجي يعاني من إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

وتحوم الشكوك حول ما إذا كان زهير المترجي سيغيب عن المباراة النهائية بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء يوم الأحد القادم، إذ سيبذل الطاقم الطبي للوداد كل الجهود ليكون زهير المترجي حاضرا في النهائي لقيمته داخل المجموعة.

وفاز الأهلي على ضيفه الوداد المغربي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد في الدقيقة 86.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي تقام الأسبوع المقبل بالمغرب، ليتوج بلقبه الحادي عشر في البطولة، فيما يكفي الوداد الفوز 1 -0 لكي يحافظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.