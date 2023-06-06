محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": تفجير سد نوفا كاخوفكا دمر مناطق روسية وأوكرانية معًا

قال باسل الحاج، المحلل السياسي، إن تفجير سد نوفا كاخوفكا أثر على الكثير من المناطق الروسية والأوكرانية معاً.

انهيار سد كاخوفكا

وأكد الحاج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن انفجار سد نوفاكاخوفكا ألحق الضرر بما يقرب من 14 بلدة أوكرانية، كما أثر على حياة الكثير من المواطنين.

وأضاف في حديثه، أن هذا السد سيؤثر على المياه التي كانت تذهب إلى شبه جزيرة القرم، كما أن المناطق الجنوبية الأوكرانية ستتأثر كثيراً بالسلب.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار إلى، أنه إذا لم يكن هناك تحقيق محايد في هذا الأمر، فلن يتم الوصول إلى منفذ هذه العملية التي ألحقت الضرر بالكثير من المنشآت الأوكرانية والروسية معًا.