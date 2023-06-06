عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر وصربيا فى القاهرة (صور)

استضافت وزارة الخارجية، أمس الإثنين، جولة جديدة من المشاورات السياسية بين مصر وصربيا، برئاسة السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، عن الجانب المصري، والسفير فلاديمير ماريتش، مساعد وزير الخارجية للتعاون الثنائي، عن الجانب الصربي.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون القائم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد التنسيق بين البلدين بالمنظمات والمحافل الدولية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا

وأشار الجانبان إلى أهمية انعقاد هذه الجولة من المشاورات السياسية، في ضوء حرصهما على متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجراد في يوليو 2022، التي تمثل نقطة محورية في العلاقات السياسية بين البلدين.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية في هذا الإطار أهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بصورة تتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة، مشيدًا بالقرار الأخير الخاص باستئناف رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد لتضاف إلى الخطوط المباشرة التي تربط الغردقة وشرم الشيخ بصربيا، في خطوة تسهم في تنشيط السياحة البينية وزيادة فرص الاستثمار والتجارة.

واتفق الطرفان على العمل على استغلال فرص زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة والأمونيا إلى صربيا، وكذلك الواردات الصربية من القمح والذرة وزيت الطعام إلى مصر، من خلال تكثيف التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بدعم من حكومتيهما.

حرص صربيا على الاستماع لموقف مصر

من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية الصربي للتعاون الثنائي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التاريخية مع مصر؛ خاصة أنه من المقرر أن تحتفل القاهرة وبلجراد خلال العام الجاري بمرور 115 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ معربًا عن استعداد بلاده لتبني الخطوات اللازمة للارتقاء بالعلاقات واستغلال فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين.

واستعرض الجانبان رؤية كل منهما إزاء تطورات الأوضاع في غرب البلقان وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط؛ حيث أكد المسئول الصربي حرص بلاده على الاستماع لموقف مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية، معربًا عن تقدير صربيا للدور الذي تمارسه القاهرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.