الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أزمة نسب.. هاري يحرج العائلة المالكة بكشف تفاصيل "والده البيولوجي"

الأمير هاري
الأمير هاري

خرجت الأمور عن السيطرة خلال الجلسة الأولى من المحاكمة في القضية التي أقامها الأمير هاري ضد مجموعة صحف هى ميرور، ديلي ميل، وذا بيبول البريطانية حيث شن دوق ساسكس هجومًا ناريًا على الإعلام البريطاني مثيرًا قضية نسبه التي تناولها الإعلام البريطاني في تسعينيات القرن الماضي.

قضية النسب تلاحق الأمير هاري

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قال الأمير هاري للمحكمة اليوم إنه كان يخشى أن تؤدي الشائعات حول حقيقة نسبه وكون الميجور جيمس هيويت هو والده البيولوجي سبب طرده من العائلة المالكة.

وأفاد هاري (38 عامًا) بأنه كان يبلغ 18 عامًا فقط، عندما قرأ لأول مرة قصة صحفية تتحدث عن شائعات حول حقيقة نسبه، قبل أن يدرك لاحقًا أن الجدول الزمني غير مناسب.

txt

بعد الكشف عن كافة الأسرار.. هاري وميجان يتوقفان عن إنتاج المسلسلات الوثائقية

وقال الدوق في الإفادة التي أدلى بها أمام المحكمة العليا:"ذكرت العديد من الصحف شائعة أن والدي البيولوجي هو جيمس هيويت وهو رجل كان تربطه صداقة قوية مع والدتي الراحلة الأميرة ديانا".

وتابع "في وقت كتابة هذا المقال ومثله، لم أكن أدرك في الواقع أن والدتي لم تقابل الرائد هيويت إلا بعد ولادتي".

وأضاف هاري أنه علم، فقط، أن الجدول الزمني خلال عام 2014 تقريبًا، عندما كان عمره نحو 30 عامًا.

وتابع دوق ساسكس:"في ذلك الوقت، عندما كان عمري 18 عامًا وفقدت والدتي قبل 6 سنوات فقط، شعرت مثل هذه القصص بأنها ضارة جدًا وحقيقية جدًا بالنسبة لي لقد كانوا مؤذيين، خائفين وقاسيين، كنت دائما أتساءل عن الدوافع وراء هذه القصص".

أضاف:"هل كانت الصحف حريصة على إثارة الشك في أذهان الجمهور حتى أكون مطرود من العائلة المالكة؟"

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأمير هاري جعل ظهوره اليوم في المحكمة ليس تاريخيًا بسبب أنه الأول من نوعه منذ 132 عامًا فقط، ولكن بسبب هجومه الصريح والواضح على وسائل الإعلام والذي يكشف أن الدعوى التي أقامها هدفها الانتقام فقط من الإعلام الذي يعتقد أنه السبب الرئيسي في وفاة والدته الأميرة ديانا في حادث مأسوي عام 1997.

txt

انتقام ملكي.. ما وراء مقاضاة هاري للصحف البريطانية وكسر تقاليد العائلة المالكة

هاري النسب الأمير قضية محكمة المحاكمة البريطاني الاعلام

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

الدكتور خالد عبدالغفار فى المؤتمر الطبى الإفريقى: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق فى القطاع الصحى خلال 9 سنوات (فيديو)

خبير زراعى: الأصناف الجديدة من الأرز تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول خلال سنوات

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر البلاد بعاصفة ترابية جديدة الخميس

جريمة في 20 دقيقة.. إحالة مدرب كرة قدم قتل صديقه للجنايات

انعقاد عمومية الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمناقشة واعتماد الميزانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟