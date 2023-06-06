رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 للعام الجديد

ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن التقديم الالكتروني للصف الأول الأزهري 2023، للحصول على رابط بوابة الأزهر الالكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023، بجانب أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.

بوابة الأزهر الالكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

ويعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد، عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري 2023 والأوراق والشروط المطلوبة.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

تسليم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

شروط القبول في الأزهر الشريف

ويتطلب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري توافر عدد من الشروط في الطالب المتقدم، والتي تتمثل في التالي: