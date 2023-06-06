حقيقة ادعاء "الوسيمي" بسرقة مصطفى كامل كلمات أغنية "الحب الحقيقي"

كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل كواليس أزمة أغنية “الحب الحقيقي"، التي كتبها المطرب مصطفى كامل للنجم محمد فؤاد في عام 1998 وتشابه كلماتها بأغنية للمطربة شادية من تأليف الشاعر الكبير صلاح فايز.

وجاء ذلك بعد أن أثار الموسيقار منير الوسيمي الجدل بتصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية بشأن أغنية “الحب الحقيقي” وتقديم مصطفى كامل شكوى ضده بسبب هذة التصريحات للجمعية لتوضيح الأمر.

وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو" بيان أوضحت فيه حقيقة هذه الأزمة، وجاء نص البيان كالتالي: "بناء على شكوى مقدمه من الفنان مصطفى كامل عضو الجمعية العمومية وبعد ما أثير على شاشات التلفاز مؤخرا من تصريحات للأستاذ منير الوسيمى.. (قناة اليوم)، وهى التصريحات التى يعتبرها مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (الساسيرو) مسيئة للجمعية وتاريخها العريق ومبادئها الأصيلة التى توارثناها جيلا بعد جيل".



وأضاف البيان: “نؤكد على أن الأستاذ منير الوسيمى لم يكن نائبا لرئيس مجلس الإدارة حينما صدرت أغنية ”الحب الحقيقى" ولحد خمس سنوات كامله من صدورها كما إدعي علاوة علي أن مجلس الموسيقار الكبير محمد الموجي كان مابين عام ١٩٩٠ وعام ١٩٩٥ بينما صدرت الأغنية عام ١٩٩٨ أي بعد هذا المجلس بثلاث سنوات".

وتابع: “وإنه وإن كان ثمة تشابه بين أغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير صلاح فايز وأغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير مصطفي كامل فهو تشابه في أسم الأغنية فقط ولم يتخذ مجلس الإداره آنذاك قرارا بمنع العضوية عن الاستاذ مصطفي كامل، ولم يتم طرده كما ادعى الوسيمي”.

واختتم البيان: “يؤكد مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين والناشرين (الساسيرو) على خطورة الزج باسم الجمعية فى مثل تلك الإدعات وتصويرها على أنها كيان يتعسف مع من يتقدم لها من المبدعين ويقوم بطردهم، وهو ما يتنافى مع دور ورسالة الجمعية فى احتضان مبدعي مصر وهو ماترفضه الجمعيه ومجلس إدارتها جملة وتفصيلا منذ إطلاقها قبيل ٧٨عاما و حتى اليوم، وعلى رأس البيان يعرب مجلس الإدارة للشاعر والملحن الأستاذ مصطفي كامل عضو الجمعية العمومية ونقيب موسيقيين مصر عن استيائه مما بدَر في حقه، مؤكدين أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين يحتفظ لنفسه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية”.