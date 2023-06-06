الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن توفير 26 فرصة عمل لذوى الهمم للعمل في الشركة الدولية للتنمية الإدارية والبشرية ، والشركة المتحدة إيديوكيشن بالمقطم ، في تخصصات مختلفة وبرواتب مجزية، للشباب من حملة المؤهلات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير برامج تدريب مناسبة وفرص عمل لائقة لدمجهم في سوق العمل والمشاركة في التنمية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره الذى تلقته الوزارة أنه بالتنسيق مع الشركات تم توفير تلك الفرص لذوى الهمم الحاصلين على مؤهلات عليا مناسبة ممن لديهم خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في تخصص السوشيال ميديا ولا تقل عن ٥ سنوات في تخصصات المسئول الإلكتروني والمواد الموسوعية، وبالنسبة لخدمة العملاء أن يكون المتقدمون بلا إعاقة ذهنية وأن تكون حواس البصر والسمع التخاطب سليمة واحتراف إحدى اللغات الأجنبية سواء كانت الإنجليزية، الألمانية، الهولندية.

وأضاف مدير المديرية أن باقي التخصصات يشترط فيها إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد ومهارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وواسعي الثقافة، وإجادة التعامل مع البرامج التعليمية، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال ديوان مديرية العمل بالقاهرة وعنوانه ٢٧ شارع عين شمس برج الفتح أمام سوبر ماركت الفرجانى ومحطة مترو حلمية الزيتون.

 

التواصل الاجتماعي التخصصات البرامج التعليمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

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