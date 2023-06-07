الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"موارنة مصر" يعيدون ذكرى مار مرسلان شامبانياه

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بذكرى مار مرسلان شامبانياه المعترف الذي وُلِد بتاريخ 20 مايو 1789 في مارل، فرنسا.

 إنّه الولد التاسع لعائلة مسيحيّة. أيقظت أمّه وخالته الراهبة المطرودة من الدير عنده إيمانًا ثابتًا وتقوى عميقة للعذراء مريم. تميّز والده المزارع والتاجر بثقافة تفوق النسبة العاديّة. 

 

السنوات الصعبة التي أمضاها في الإكليريكيّة الصغرى في منطقة فيريير (1805-1813) شكّلت بالنسبة إليه مرحلة من النموّ الحقيقي على الصعيدين الإنساني والروحي.. في الإكليريكيّة الكبرى بمدينة ليون، كان لديه زميلان هما جان ماري فياني أي خوري آرس المستقبلي وجان كلود كولان الذي سيصبح مؤسّس الآباء المريميّين. 

 

بعد سيامتهم بتاريخ 22 يوليو1816، كرّس هؤلاء الكهنة الشبّان أنفسهم للعذراء مريم ووضعوا مشروعهم تحت حمايتها. 

 

أُرسِل مارسيلان ككاهن إلى رعيّة لافالا.. النشاطات الرئيسيّة في خدمته كانت تتضمّن زيارة المرضى والتعليم المسيحي للأولاد والاهتمام بالفقراء ومرافقة الحياة المسيحيّة للعائلات.. بعد أشهر ستّة على وصوله إلى لافالا، جمع مارسيلان تلميذيه الأوّلين؛ أُنشئت رهبانيّة الإخوة المريميّين وسط الفقر والتواضع والثقة الكاملة بالله، تحت حماية العذراء مريم. تمّ إعفاؤه من مهمّته ككاهن سنة 1825، ممّا سمح له بتكريس نفسه كليًّا لرهبانيّته.

 

 لكنّ المرض تمكّن من النيل من بنيته القويّة. مرهقًا من كثرة العمل، فارق الحياة في عمر الـ51 سنة بتاريخ 6 يونيو 1840. أعلن البابا يوحنّا بولس الثاني قداسته بتاريخ 18 أبريل 1999.

كما تحتفل الكنيسة بذكرى مار دوروتاوس أسقف صور والشهيد الذي كان أسقفاً على مدينة صور في بدء الجيل الرابع. نُفيَ إلى جهات البحر الأسود ثم أعيدَ إلى كرسيه بعد انتصار قسطنطين. عاش أيام يوليانوس الجاحد الذي أمر بتعذيبه حتى الموت وكان بعمر 107 سنين.. تمت شهادته سنة 362. 

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