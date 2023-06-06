نيوزيلندا تحظر السجائر الإلكترونية وتطبق إجراءات جديدة

حظرت نيوزيلندا السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة وتمنع مصنعي السجائر الإلكترونية من بيع الأدوات بنكهات صديقة للأطفال مثل "حلوى القطن"، وذلك في حملة صارمة ضد وباء الأطفال الإلكتروني الخاص بها.

ووفقًا لموقع «الديلي ميل» البريطاني سيتم حظر النكهات الملائمة للأطفال، مثل "حلوى القطن" و"حلوى الهلام بالفراولة" والتغييرات الجذرية - التي من المقرر أن يتم تنفيذها على مراحل اعتبارًا من أغسطس المقبل - تتبع قانونًا غير مسبوق يمنع الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2009 من شراء السجائر.

وقالت وزيرة الصحة النيوزيلندية الدكتورة عائشة فيرال: "نريد السجائر الإلكترونية بعيدة عن عقول ومدى وصول الأطفال والشباب قدر الإمكان، ونريد الـvapes بعيدًا عن عقول ومدى وصول الأطفال والشباب قدر الإمكان، وتصاعدت حالات الإصابة بمرض السيلان إلى أعلى مستوى لها منذ 100 عام في فترة ما بعد فيروس كوفيد.

يخشى كبار الأطباء حدوث موجة محتملة من أمراض الرئة ومشاكل الأسنان وحتى السرطان في العقود القادمة لدى الأشخاص الذين اعتادوا هذه العادة في سن مبكرة، حيث تشير البيانات إلى أن واحدًا من كل خمسة مراهقين في سن المدرسة يدخنون مرة واحدة على الأقل يوميًا في نيوزيلندا.

للمقارنة، يُعتقد أن ما يقرب من 11.6 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا في بريطانيا قد جربوا الـفيبينج vaping، هذا على الرغم من أنه من غير القانوني بيع السجائر الإلكترونية لمن هم دون سن 18 عامًا.

كجزء من حملة vaping في البلاد، ستطلب نيوزيلندا أن تحتوي جميع السجائر الإلكترونية على بطاريات قابلة للإزالة أو قابلة للاستبدال.

من جانبه، قال الدكتور فيرال، الذي أعلن عن مجموعة من الإجراءات أمس: "هذا يُحد من بيع السجائر الإلكترونية الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة والتي تحظى بشعبية بين الشباب".