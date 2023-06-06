الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نيوزيلندا تحظر السجائر الإلكترونية وتطبق إجراءات جديدة

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

حظرت نيوزيلندا السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة وتمنع مصنعي السجائر الإلكترونية من بيع الأدوات بنكهات صديقة للأطفال مثل "حلوى القطن"، وذلك  في حملة صارمة ضد وباء الأطفال الإلكتروني الخاص بها.

ووفقًا لموقع «الديلي ميل» البريطاني سيتم حظر النكهات الملائمة للأطفال، مثل "حلوى القطن" و"حلوى الهلام بالفراولة" والتغييرات الجذرية - التي من المقرر أن يتم تنفيذها على مراحل اعتبارًا من أغسطس المقبل - تتبع قانونًا غير مسبوق يمنع الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2009 من شراء السجائر. 

وقالت وزيرة الصحة النيوزيلندية الدكتورة عائشة فيرال: "نريد السجائر الإلكترونية بعيدة عن عقول ومدى وصول الأطفال والشباب قدر الإمكان،  ونريد الـvapes بعيدًا عن عقول ومدى وصول الأطفال والشباب قدر الإمكان، وتصاعدت حالات الإصابة بمرض السيلان إلى أعلى مستوى لها منذ 100 عام في فترة ما بعد فيروس كوفيد.

يخشى كبار الأطباء حدوث موجة محتملة من أمراض الرئة ومشاكل الأسنان وحتى السرطان في العقود القادمة لدى الأشخاص الذين اعتادوا هذه العادة في سن مبكرة، حيث تشير البيانات إلى أن واحدًا من كل خمسة مراهقين في سن المدرسة يدخنون مرة واحدة على الأقل يوميًا في نيوزيلندا.

للمقارنة، يُعتقد أن ما يقرب من 11.6 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا في بريطانيا قد جربوا الـفيبينج vaping، هذا على الرغم من أنه من غير القانوني بيع السجائر الإلكترونية لمن هم دون سن 18 عامًا.

كجزء من حملة vaping في البلاد، ستطلب نيوزيلندا أن تحتوي جميع السجائر الإلكترونية على بطاريات قابلة للإزالة أو قابلة للاستبدال.

من جانبه، قال الدكتور فيرال، الذي أعلن عن مجموعة من الإجراءات أمس: "هذا يُحد من بيع السجائر الإلكترونية الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة والتي تحظى بشعبية بين الشباب".

نيوزيلندا السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية حظر النكهات الملائمة للأطفال كبار الأطباء السجائر الإلكترونية الرخيصة

الأكثر قراءة

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

"الإفتاء": لا مانع من تقدم زيارة النبى على الحج ولا علاقة لها بالمناسك

على رأسها "الفرصة".. "المتحدة" تطلق مجموعة برامج جديدة على شاشاتها

اختل توازنها أثناء الصعود.. مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار ببورسعيد

مواعيد وأماكن وخطوات تظلمات الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ

شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟