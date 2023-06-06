توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 لجميع المواد للترم الأول والثاني

في الوقت الذي يبحث فيه طلاب الشهادة الإعادادية الزهرية 2023 وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الأشهر "جوجل"، يتسائل الطلاب عن درجات مواد وتوزيعها على المواد..

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

تحتسب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع درجات الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني بعد أن أصبح الطلاب يمتحنون في كل “ترم” على حده، ويتم حساب مجموع الطالب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري على المواد الأساسية فقط، ومع هذا يجب على الطالب الحصول على درجة النجاح في المواد غير المضافة للمجموع للانتقال إلى المرحلة الثانوية.

ولا يتدخل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية في دخوله المرحلة الثانوية، حيث درجة النجاح تؤدي لنقل الطالب للصف الأول الثانوي مباشرة، ولكن هي مؤشر على مستوى الطالب وما يمكن أن يقدمه في المرحلة التالية.

بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وأعلن الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بدأت من السبت الموافق 27 مايو 2023، حيث أوضح أنه تم التنبيه على السادة المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

ووصل أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023