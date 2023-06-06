الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 لجميع المواد للترم الأول والثاني

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

في الوقت الذي يبحث فيه طلاب الشهادة الإعادادية الزهرية 2023 وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الأشهر "جوجل"، يتسائل الطلاب عن درجات مواد وتوزيعها على المواد..

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

تحتسب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع درجات الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني بعد أن أصبح الطلاب يمتحنون في كل “ترم” على حده، ويتم حساب مجموع الطالب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري على المواد الأساسية فقط، ومع هذا يجب على الطالب الحصول على درجة النجاح في المواد غير المضافة للمجموع للانتقال إلى المرحلة الثانوية.

ولا يتدخل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية في دخوله المرحلة الثانوية، حيث درجة النجاح تؤدي لنقل الطالب للصف الأول الثانوي مباشرة، ولكن هي مؤشر على مستوى الطالب وما يمكن أن يقدمه في المرحلة التالية.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وأعلن الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بدأت من السبت الموافق 27 مايو 2023، حيث أوضح أنه تم التنبيه على السادة المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

ووصل أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023

  • مادة أصول الدين: تفسير حديث توحيد وسيرة 100 درجة.
  • مادة اللغة العربية (المطالعة والنصوص والنحو والصرف والإنشاء) 100 درجة.
  • مادة الرياضيات: (الجبر والهندسة) 60 درجة.
  • مادة الفقه 50 درجة.
  • مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.
  • مادة القرآن الكريم 40 درجة.
  • مادة اللغة الانجليزية 40 درجة.
  • مادة الدراسات الإجتماعية 40 درجة.
  • مادة العلوم 40 درجة.
  • مجموع الترم الثاني من 490 درجة.
  • أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.
توزيع درجات الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 الشهادة الاعدادية درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 مجموع درجات الطالب توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

الأكثر قراءة

فى منتصف التعاملات… تراجع أسعار الذهب بالأسواق وعيار 21 يسجل 2360 جنيهًا

مصر والإمارات تعززان تعاونهما فى تطوير أكبر مشروع لطاقة الرياح بإفريقيا

نشوب حريق فى محل تجارى بالهرم

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة بإنهاء غلق شركة رحلات بسوهاج

"خلطة أوسوريو".. كيف أعاد الكولومبى دوافع لاعبى الزمالك بعد الكبوة؟

السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟