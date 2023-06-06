9 سنوات من الإنجازات.. زراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين السلالات لمليون رأس ماشية

أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والألبان والأسماك و٧ محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى.

وتشمل الإنجازات أيضًا تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر، من خلال زراعة القصب بالشتل، والبدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى ٢٠٠ مليون شتلة سنويًا وبتكلفة حوالى مليار جنيه.

وفى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، فقد تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء ٦٠٠ نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

إنشاء 332 مركزًا للخدمات الزراعية

ومن المستهدف إنشاء ٣٣٢ مركزًا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة «٢٠ محافظة بعدد ٥٢ مركزًا» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة أكثر من مليارى جنيه، ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان، وتم إدراج جميع احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.

واهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالثروة السمكية؛ لتصبح مصر فى المركز السابع عالميًا والأول على مستوى إفريقيا فى إنتاج الثروة السمكية، وفى المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطى.

وتم أيضًا تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية، مثل بركة غليون والفيروز وقناة السويس، مع إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلًا عن إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات، مثل المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل، وإزالة التعديات عليها، والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرهما، وطرح ٢١ موقعًا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

كما اهتم الرئيس أيضًا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارًا و٢٠٠ ألف طائر سنويًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول ٣٠ منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور.