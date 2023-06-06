9 سنوات من الإنجازات.. 7.7 مليار جنيه تمويلًا لمشروع البتلو

أولى الرئيس السيسى اهتمامًا كبيرًا بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالى انخفاض أسعارها بالأسواق، ونفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى لإحياء «البتلو»، حيث تم تمويل صغار المزارعين بأكثر من ٧٫٧ مليار جنيه لحوالى ٤٢٫٣٣٠ ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على ٤٨٦ ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

كما تم إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين، مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزارى بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات «استكمال الطاقات الاستيعابية» بمزارع الإنتاج الحيوانى ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسرة «٥٪».

المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى والتوسع فى تأهيل الترع

واهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمرفق الرئيسى بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الرى على الفلاحين، مع تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ٣ سنوات، والتى تعد من أبرز وأهم إنجازات السيسى للفلاحين فى عام ٢٠١٩، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته.

ويعد مشروع تحديث نظم الرى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديثة من أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، مثل الرى بالرش أو التنقيط أو الرى المحورى من خلال مرحلتين، الأولى يجرى تنفيذها حاليًا على أرض الواقع فى حوالى مليون فدان مناصفة بين وزارتى الزراعة والرى، والأخرى التوسع فى تأهيل الترع، والذى يتم بالفعل من وزارة الرى.

كما تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان بالأراضى الجديدة، وفى مساحة حوالى ٣.٧ مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى على ١٠ سنوات ودون فائدة، كما تم تحديث نظم الرى فى حوالى ٤٠٠ ألف فدان فى الأراضى الجديدة المخالفة من أصل حوالى ٥٠٠ ألف فدان التى تتابع الوزارة تحديثها.