في ثاني أيام صيامهم.. كنائس باسم الرسل في مصر

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بثاني أيام صوم الرسل، فهناك عدة كنائس تحمل أسماء الرسل في مصر وهى كالتالي:

كنيسة الآباء الرسل والأنبياء، بقزمول، بمركز ملوي، بمحافظة المنيا

كنيسة الآباء الرسل، بأشروبة، بمركز بني مزار، بمحافظة المنيا

كنيسة الآباء الرسل، بمركز الساحل الغربي، بمحافظة سوهاج

كنيسة الرسل، بمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا

كنيسة دير الآباء الرسل، بمركز أطفيح، بمحافظة الجيزة

كنيسة الملاك ميخائيل والآباء الرسل، بقرية قلوصنا، بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا

كنيسة العذراء مريم والرسل، بقرية الحواتكة، بمركز منفلوط، بمحافظة أسيوط

كنيسة السيدة العذراء مريم ومار مرقس الإنجيلي والآباء الرسل، بمركز العوايد، بمحافظة الإسكندرية

كنيسة الآباء الرسل الأطهار والانبا كاراس السائح، بالمشروع الأمريكي، بحلوان، بمحافظة القاهرة

كنيسة مار بولس الرسول، بالزقازيق، بمحافظة الشرقية

كنيسة ماربولس الرسول، ببهتيم، بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية

كنيسة الشهيد بولس الرسول، بالبساتين، المعادي، بمحافظة القاهرة

كنيسة القديس ماربولس الرسول، بطنطا، بمحافظة الغربية

كنيسة القديس بولس الرسول، بالعمرانية، بمحافظة الجيزة

كنيسة الرسولين بطرس وبولس (البطرسية)، بالعباسية، بمحافظة القاهرة

كنيسة الرسولين بطرس وبولس، بمدينة ناصر، بمحافظة سوهاج

كنيسة الرسولين بطرس وبولس، بنجع السك، بجهينة، بمحافظة سوهاج

كنيسة الشهيدان بطرس وبولس، بمحافظة قنا

كنيسة السيدة العذراء وماربولس، بقرية قلما، بقليوب، بمحافظة القليوبية

كنيسة العذراء مريم والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول، بعين شمس الغربية، بمحافظة القاهرة

كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس، بكرموز، بمحافظة الاسكندرية

كنيسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، بالحضرة الجديدة، بمحافظة الاسكندرية

كنيسة الرسولين بطرس وبولس (البطرسية)، بالعباسية، بمحافظة القاهرة

كنيسة الرسولين بطرس وبولس، بمدينة ناصر، بمحافظة سوهاج

كنيسة الرسولين بطرس وبولس، بنجع السك، بجهينة، بمحافظة سوهاج

كنيسة الشهيدان بطرس وبولس، بمحافظة قنا