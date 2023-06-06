الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية طرق وشوارع بمركز منفلوط

حملات تسوية الطرق
حملات تسوية الطرق

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ببذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030 بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس أو تهاون لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة مشيراً إلى ضرورة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق خاصة غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى دون معاناة. 

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم رفع حوالي 65 طن قمامة على مدار اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية وتمهيد وتسوية لشارع العشرين الرابط بين قريتي بني شقير حتى أم القصور التابعة لمركز منفلوط على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعاً وذلك خلال حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة بإشراف ومتابعة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبدالتواب أحمد نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والمخلفات والبيئة. 

حملات تسوية بمنفلوط (8)
حملات تسوية بمنفلوط (8)
حملات تسوية بمنفلوط (10)
حملات تسوية بمنفلوط (10)
حملات تسوية بمنفلوط (4)
حملات تسوية بمنفلوط (4)
حملات تسوية بمنفلوط (9)
حملات تسوية بمنفلوط (9)
حملات تسوية بمنفلوط (2)
حملات تسوية بمنفلوط (2)
حملات تسوية بمنفلوط (1)
حملات تسوية بمنفلوط (1)
استمرار حملات النظافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الأجهزة التنفيذي الترع والمصارف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات والقمامة المخلفات الصلبة

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