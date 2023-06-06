الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بثاني أيام صوم الرسل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، بثاني أيام صوم الرسل.

وقال جرجس عبد السيد، المتخصص في التاريخ الكنسي، إن أبرز الأسماء التي لا بد من الحديث عنها في صوم الرسل هما تلاميذ المسيح الإثني عشر.

وأوضح “عبد السيد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن الفصل العاشر من بشارة متى يشرح طريقة اختيار التلاميذ واسماءهم حيث يقول ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها، ويشفوا كل مرض وكل ضعف. 

وتابع : “أما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه. يعقوب بن زبدي، ويوحنا أخوه. فيلبس، وبرثولماوس. توما، ومتى العشار. يعقوب بن حلفى، ولباوس الملقب تداوس.  سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه”.

وأضاف: “هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم المسيح وأوصاهم قائلا: «إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى. طهروا برصا. أقيموا موتى. أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. «وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأت سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم”.

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