9 سنوات من الإنجازات.. الفلاح يقود خطة الاكتفاء االذاتي

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة فى هذه المنظومة، وتم تحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصرى الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا فى محاصيل القمح، وفول الصويا، والسمسم، وعباد الشمس، والقطن.

وأصبح الفلاح يحصل على ثمن المحصول خلال ٤٨ ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة.

الوصول للسابع عالميًا فى الاستزراع السمكى

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالثروة السمكية؛ لتصبح مصر فى المركز السابع عالميًا والأول على مستوى إفريقيا فى إنتاج الثروة السمكية، وفى المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطى.

وتم أيضًا تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية، مثل بركة غليون والفيروز وقناة السويس، مع إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلًا عن إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات، مثل المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل، وإزالة التعديات عليها، والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرهما، وطرح ٢١ موقعًا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

كما اهتم الرئيس أيضًا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارًا و٢٠٠ ألف طائر سنويًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول ٣٠ منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور.

تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى والاهتمام باستنباط أصناف جديدة

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بملف إنتاج التقاوى، ما يواكب النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليًا، مع توفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل، وهى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه، مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.

وتم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر، عالية الإنتاجية، ومبكرة النضج، ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية، والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدى، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، من خلال استنباط وتسجيل ٢٦ صنفًا من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرية لـ١٠ محاصيل هى: الطماطم والباذنجان والفلفل والكنتالوب والبطيخ والبسلة واللوبيا والفاصوليا والخيار والكوسة، ما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.

وفى مجال إنتاج تقاوى القمح، كان يتم إنتاج ٣٩ ألف طن فى السابق، ثم أصبحت ٤٥ ألف طن، ومن المتوقع أن تتجاوز ١٢٠ ألف طن فى الموسم المقبل لأول مرة فى تاريخ الوزارة، بالإضافة إلى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى ٩٩.٨٪، فضلًا عن إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة والملوحة كعلف أخضر وحبوب.

تم أيضًا بتوجيهات من الرئيس السيسى التوسع فى مصانع الأسمدة وتدشين مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة.