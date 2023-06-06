الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "نقل النواب" يشيد بما تحقق من إيرادات فى ميناء نويبع

وفد اللجنة
وفد اللجنة

أشاد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بما تحقق من إيرادات حولت خسائر ميناء نويبع عام ٢٠١٩ إلى أرباح عام ٢٠٢٣.

وأكد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ضرورة تحقيق فائض ربح خلال الفترة المقبلة يتناسب مع ما يشهده الميناء من تطوير، يتماشى مع مستهدفات الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية والارتقاء بدورها في تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء حيث تفقدت اللجنة أمس/ نفق/ شرم الشيخ القديم في القطاع الواقع في رأس سدر، والذي أكدت فيه اللجنة ضرورة إعادة تنظيم المداخل والمخارج على الطريق بما يضمن سلامة المسير عليه والحفاظ على سلامة أهالي القرى الواقعة عليه.

كما يستكمل وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، زيارته بقطاع آخر من قطاعات وزارة النقل، وهو قطاع الموانئ، حيث ستقوم اللجنة بتفقد مشروعات تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي، وتفقد سير العمل به، من أجل ضمان أن يكون لهذا الميناء مشاركة فعالة في النمو المستهدف من قطاع المواني البحرية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقرة وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تلاعب، النائب حمدي أبو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويجان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفى محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل، النائب حازم عويجان.

ومن أمانة اللجنة هشام عبدالرازق، أمين اللجنة، وأحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.

وفد لجنة النقل النائب علاء عابد ميناء نويبع مجلس النواب الموانيء المصرية مركز للتجارة العالمية

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