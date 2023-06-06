«أوسوريو» يعاقب لاعبى الزمالك رغم الفوز على الاتحاد السكندرى

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتقادات حادة لبعض اللاعبين رغم الفوز على الاتحاد السكندري 1/2 في المباراة التي أقيمت، أمس، بالأسبوع 30 للدوري الممتاز.

‏وانتقد أوسوريو خط الدفاع وفي المقدمة حسام عبدالمجيد الذي حصل على كارت أصفر في كرة مشتركة بدون داعي، مما قد يكلف الفريق طرده في المباراة والحرمان من جهوده وبالتالي تغيير نتيجة المباراة.

وقرر المدير الفنى توقيع غرامة مالية على حسام عبدالمجيد بسبب حصوله على الإنذار، وقام بالفعل بتغييره في الشوط الثاني بعد الإنذار خوفًا من طرده مما أفسد طريقة لعب الفريق.

‏ووجه أوسوريو انتقادات لمصطفى شلبي وإبراهيم نداي ومصطفى الزناري ومحمد طارق، لتراجع لياقتهم البدنية في الشوط الثاني وظهورهم بمستوي بعيد، وطلب منهم التركيز في المرحلة المقبلة ووضع برنامج خاص مكثف لرفع لياقتهم البدنية.

‏وأشاد بالتزام اللاعبين بتنفيذ طريقة اللعب الجديدة وظهور أحمد سيد زيزو، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، سيف الجزيري وسيد نيمار، وتنفيذ طريقة الأداء والمهام المطلوب منهم ببراعة، مؤكدًا أنهم من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق.

‏وأشاد أيضًا بمستوى محمد صبحي حارس المرمى، مؤكدًا أنه يجيد ألعاب الهواء وأنقذ مرمى الزمالك من أهداف محققة في المباراة.



كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل استعدادًا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الدوري.