الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج الحشيش فى مدينة نصر

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالسجن لمدة عام وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور أحمد عادل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أحرز بقصد الاتجار جوهر لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وأوضح أمر الإحالة، أنه حال مرور معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، جالساً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لجوهر، الحشيش المخدر أحرزها بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مدينة نصر الحشيش حبس التجمع الخامس معاقبة

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