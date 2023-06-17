تعرف على تاريخ وتكوين البطريركية المسكونية لكنيسة الروم الأرثوذكس

طرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، نشرة تعريفية حول البطريركية المسكونية، كان قد أعدها الأب الدكتور أثناسيوس حنين قبيل رحيله.

وجاء في النشرة التعريفية إن البطريركية المسكونية تعد بمثابة المقر الرئيسى للكنيسة الأرثوذكسية ويقدر عدد رعاياها ومؤمنيها بثلاثمائة مليون مؤمن (300 مليون) وهم ينتشرون فى جميع أرجاء العالم. كما تعد مدينة القسطنطينية هى مقر البطريركية الرسمى على مدى سبعة عشر قرن بلا انقطاع.

تقوم البطريركية المسكونية برعاية الملايين من اليونانيين، ومن جنسيات أخرى: من الأوكرانيين والروس البيض والألبان، من المؤمنين فى أمريكا وغرب أوروبا وآسيا وأستراليا وبعض المناطق فى داخل اليونان وأن الأرثوذكسية ("الإيمان المستقيم" و"العبادة المستقيمة")، هى الاستمرارية المستقيمة للكنيسة الرسولية والتى ظلت أمينة لتعاليم الكتاب المقدس وعقائد المجامع المسكونية السبع والتى تم عقدها فى مدينة القسطنطينية أو بجوارها.

كنيسة القديس جورجيوس البطريركية

تعتبر كنيسة القديس المطوب والشهيد جورجيوس بمثابة الكنيسة الخامسة من ضمن الكنائس التى تحتضنها البطريكية المسكونية وذلك بعد القرن الخامس عشر. كان يوجد "قديما" كدير نسائى وتم تحويله إلى مقر للبطريركية على يد البطريرك ماتثيؤس الثانى (1598 – 1601).

قام البطريرك تيموثاؤس الثانى فى عام 1614 بتجديد الكنيسة. بعد الحريق الذى شب بها فى عام 1720. ومن ثم أعاد بنائها وتجديدها البطريرك أريمياس الثالث. وفى عام 1836 تم تجديد الكنيسة على يد البطريرك اغريغوريوس السادس وأخيرا وفى عام 1994، قام غبطة البطريرك بارثولوليمؤس بتجديد الكنيسة.

تعد كنيسة القديس جورجيوس البطريركية من الكنائس ذات النمط الكلاسيكى الثلاثى الأبعاد، وهى تنقسم الى النارثيكا والهيكل الرئيسى والمذبح المقدس. يوجد فى النارثيكا أيقونات للقديس جورجيوس.

كما يوجد في الكنيسة "عمود لطم المسيح". ويقع إلى جانب أجساد القديسات وفى جزء من العمود يوجد ايقونة تمثل موقف لطم المسيح وهو أقدم أثر تاريخى لحادثة لطم السيد، وتم نقله الى القسطنطينية على يد القديسة أيلينى بعد زيارتها للأراضي المقدسة. وهناك قطعتان أخرتان محفوظتان فى اورشليم وروما.

تاريخ البطريركية المسكونية

وتأسست كنيسة القسطنطينية على يد الرسول أندرياس وأول المدعوين .ويقع عيد حامى القسطنطينية القديس أندرياس فى 30 نوفمبر. ويعد ستاخيس هو أول أسقف رومي فى المدينة (38 -54)وهو تلميذ القديس أندرياس .

وبعد أن تم إعلانها عاصمة للإمبراطورية الرومانية فى عام 330 ’ تم رفع مكانة (القسطنطينية – روما الجديدة). ولقد منح المجمع المسكونى الثانى (381) لأسقف المدينة الامبراطورية المكانة الثانية بعد اسقف روما ’وجاء المجمع المسكونى الرابع فى 451 لكى يمنح لاسقف القسطنطينية ذات مكانة اسقف روما.

يتم الاشارة إلى البطريركية المسكونية بلقب "كنيسة المسيح العظيمة" كمرجعية فى القضايا الليتورجية والمسائل الإدارية .